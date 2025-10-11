Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe belediyelerini de ziyaret ederek istişarelerde bulunan Başkan Altay, Konya’yı 31 ilçesiyle birlikte kalkındırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılan 330 milyon lira değerindeki Konya’nın en büyük Gençlik Kampüsü’nü hizmete açan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli’den Halkapınar’a geçerek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Halkapınar Belediye’sini de ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Mehmet Vardar’la istişarelerde bulundu. Ziyaretlere AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Cengiz Özdeş de eşlik etti.

Halkapınar’dan sonra Emirgazi ilçesine geçen Başkan Altay, burada da AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakcı ile birlikte Emirgazi Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Mesut Mertcan’la görüştü.

Konya’nın 31 ilçesinin aynı önem ve değere sahip olduğunu dile getiren Başkan Altay, ilçe belediyeleri, AK Parti, MHP ve BBP teşkilatlarıyla uyum içerisinde şehrin kalkınması ve gelişmesi için dur durak bilmeden çalışmaya, gayret etmeye devam edeceklerini söyledi.