Mersin'de yıllardır hayalini kurduğu atölye kurma fikrini gerçeğe dönüştüren kadın üreticilerden Zeycan Yırtıcı, seramik ürünlerin yanı sıra; bambu, yağlı boya ve farklı el işi ürünlerini de atölyesinde sergiliyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde açılan üretici kadın stantları, el emeğiyle üretim yapan kadınlara hem görünürlük hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Büyükşehir’in sunduğu bu imkan sayesinde birçok üretici kadın, yıllardır emek verdiği uğraşlarını daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buluyor.

Sanat yolculuğuna yaklaşık 15 yıl önce başlayan, pandemi ile birlikte seramik üretimine yönelen kadın üreticilerden Zeycan Yırtıcı da Büyükşehir’in stantlarında yer bulma fırsatı bulan girişimciler arasında. Tamamen el emeği ile şekillendirdiği ürünlerine özgün desenler işleyen üretici, hiçbir baskı kullanmadan ve kendi çizimleriyle seramik ürünlerine değer katıyor. Yıllardır hayalini kurduğu atölye kurma fikrini gerçeğe dönüştüren Yırtıcı, seramik ürünlerin yanı sıra; bambu, yağlı boya ve farklı el işi ürünlerini de atölyesinde sergiliyor.

Yırtıcı: “Büyükşehir’in stantlarında emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz”

15 yıllık sanat yolculuğunda bu alanda okul okumadığını, fakat kendi azmiyle ve çeşitli kurslarda öğrendiklerini geliştirerek yol aldığını ifade eden Zeycan Yırtıcı, “Ürünlerin hepsini ben kendim yapıyorum. Tamamen el emeği. Ürünlerin üzerine resimleri kendim çiziyorum. Hiçbir yere baskı yapmadan, direkt kendim bakarak çiziyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarına katılmaya devam ediyorum. Trafik Park’ta, Galatasaray Meydanı’nda, Saya Park’ta kurulan stantlara katıldım ve çok güzeldi. Yaptığımız ürünlerin boşa olmadığını, emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz. Hem değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu, hem de gerçekten ufak da olsa bir kazanç sağlamak insanın hoşuna gidiyor. Bu da bizim için bir artı” dedi.

15 yıldır sanatın içinde olduğu için, hep bir atölye açma hayali olduğunu sözlerine ekleyen Yırtıcı, “Hiçbir yere bağlı kalmadan üretmeye devam ediyorum. Kafamda bazı projeler var. İnşallah onları hayata geçirmeyi planlıyorum. Benim gibi üretim yapan arkadaşlar, Büyükşehir’e başvurup üretici kadın stantlarına katılabilir ve işlerine katkı sağlayabilirler. Büyükşehir bu konuda desteğini hiç esirgemiyor” ifadelerine yer verdi.