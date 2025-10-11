Boztepe Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Akdeniz, Boztepe Muhtarı Beycan Yavuz, Kılıçköy Muhtarı Sezgin Tabak, Akçeşme Muhtarı Ali Nalbantlar, Türkmen Köyü Muhtarı Sait Binbay, Keşan Kent Konseyi Başkan Dr. Uğur Özdağlı, jeotermal arama ve seracılık projesine dair, Çed Gerekli Değildir Kararı’nın yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı.MEHMET AYTAÇ - KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Boztepe Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Akdeniz, Boztepe Muhtarı Beycan Yavuz, Kılıçköy Muhtarı Sezgin Tabak, Akçeşme Muhtarı Ali Nalbantlar, Türkmen Köyü Muhtarı Sait Binbay, Keşan Kent Konseyi Başkan Dr. Uğur Özdağlı, yaptıkları açıklamada,

Doğayı, suyu, toprağı ve köy yaşamını korumak için aylardır verilen mücadelenin sonunda adalet konuştu!

Edirne İdare Mahkemesi, Boztepe, Türkmen, Akçeşme ve Kılıçköy bölgelerinde planlanan jeotermal arama ve seracılık projesine dair “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararının yürütmesini durdurdu.

Gerekçe çok net:

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR DOĞABİLİR!”

Bu karar, sadece bir projenin değil, bir anlayışın durdurulmasıdır.

Suyu kazanç kapısı, toprağı yatırım alanı, köyleri rant sahası gören zihniyete verilmiş en anlamlı yanıttır.

BU KARAR HALKIN VE BİLİMİN ZAFERİDİR

Köylülerimizin kararlı duruşu, muhtarlarımızın sesi, Kent Konseyi’nin ve çevre gönüllülerinin ısrarlı takibi sayesinde bugün bu noktaya gelindi.

Her kuyuya, her sıcak suya “kalkınma” adı verilemeyeceğini bir kez daha hatırlattık.

Bu topraklar yüzlerce yıldır tarımın, emeğin, alın terinin toprağıdır.

Şimdi o toprak, kendi evlatlarını korumuştur.

SÜRECİ HUKUK TAKİP EDİYOR

Mahkeme gerekçeli kararını açıkladığında izlenecek yol haritası, avukatımız Sayın Yılmaz TUNA tarafından yürütülmektedir.

Bizler süreci şeffaflıkla, adım adım kamuoyu ile paylaşacağız.

Artık bu dava yalnızca Boztepe’nin değil, tüm Trakya’nın, tüm Türkiye’nin doğa hakkı mücadelesidir.

TOPRAK, SU, YAŞAM – BİZİMDİR!

Jeotermal enerji adı altında başlatılan bu girişim;

içme suyu kaynaklarımızı,

tarım arazilerimizi,

yaşam alanlarımızı tehdit ediyordu.

Mahkemenin kararı, sadece bir yasal durdurma değil; geleceğimize sahip çıkmanın tescilidir.

Bu karar, çocuklarımıza bırakacağımız en temiz mirasın “yaşanabilir bir doğa” olduğunu gösterdi.

BİRLİKTE BAŞARDIK, BİRLİKTE KORUYACAĞIZ

Her bir imza, her bir itiraz dilekçesi, her bir ses bu sonucu getirdi.

Artık gözümüzü ayırmadan, yeni süreçte doğamızı korumaya devam edeceğiz.

Bu sadece bir dava değil, yaşam hakkı mücadelesidir.

Telafisi olmayan zararlar olmadan önce, adalet dur” dedi.