Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine güvenli bir soluklanma imkânı sunan ‘Kısa Mola Merkezleri’, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncü sosyal projelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçelerde yaygınlaşan proje, her geçen gün daha fazla aileye ulaşıyor.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Kısa Mola Merkezleri, bugüne kadar 577 aileye toplam 11 bin 121 kez hizmet verdi. Menteşe’de başlayan Kısa Mola hizmeti kısa sürede Milas, Fethiye ve Marmaris’e ulaştı. Bir yıl içinde Bodrum, Datça, Yatağan ve Ortaca ilçelerine kazandırılan merkezler, yakın zamanda Dalaman’da da faaliyete geçecek. Böylece Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplam 8 ilçede özel gereksinimli bireyler için güvenli, konforlu ve nitelikli bir mola imkânı sunmuş olacak.

Güvenli ve Konforlu Hizmet

Kısa Mola Merkezleri, 5 yaş ve üzeri engelli bireylerin ayda dört kez, her seferinde üç saate kadar güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar olarak tasarlandı. Talepte bulunan ailelere, özel donanımlı araçlarla evden alma ve eve bırakma hizmeti de sunuluyor.

Merkezlerde bireyler, alanında uzman personel eşliğinde sosyal, sanatsal ve eğitici etkinliklere katılıyor. Böylece aileler de günlük işlerini yapabilecek, dinlenebilecek ya da sosyal faaliyetlere katılabilecek zaman buluyor.

Ailelerden Büyük Memnuniyet

Hizmetten yararlanan aileler, Kısa Mola’nın hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu dile getiriyor. Hizmetten faydalanan anne “Kısa Mola bana terapi gibi geliyor, kendimle baş başa kalıp kitap okuyabiliyorum.” derken, başka bir anne ise “Evladım eve mutlu gelince ben de çok mutlu oluyorum.” sözleriyle duygularını paylaşıyor.

Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezleri’nin yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu belirterek şunları söyledi: “Özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleri, toplumun en kıymetli, en hassas kesimlerinden biri. Onların yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak bizim en temel görevlerimizden. Kısa Mola Merkezleri ile anneler, babalar ya da bakım veren yakınlar birkaç saat de olsa kendilerine vakit ayırabiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çocuğunu, kardeşini ya da eşini güvenle emanet edebilmek aileler için çok büyük bir rahatlık. Biz bu merkezleri yaygınlaştırarak daha eşit, daha mutlu bir Muğla inşa etmeyi hedefliyoruz.”