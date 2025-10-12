Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı” iddialarını yalanladı. Bakanlık, kira stopajına ilişkin herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek, haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı,bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” denilen açıklamada, iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu vurgulandı.

Haberlerde, Meclis’e sunulacağı öne sürülen yeni bir kanun teklifiyle ev sahiplerine yüzde 20 stopaj zorunluluğu getirileceği ve “elden kira” uygulamasının sonlanacağı iddia edilmişti. Bu durum, kiracılar ve ev sahipleri arasında endişe oluşturmuştu.