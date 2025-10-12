Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 4 üniversite iş birliğinde hayata geçirdiği ve 3 gün süren “2. Uluslararası İnegöl Şehir Araştırmaları Sempozyumu” tamamlandı. Değerlendirme oturumunda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle kendimizi keşfetmeliyiz. Buradan çıkacak sonuçlarla hem kendimizi kontrol edeceğiz hem de çalışmalarımızı daha sağlam bir şekilde ileriye taşıyacağız” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin; Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği “2. Uluslararası İnegöl Şehir Araştırmaları Sempozyumu” tamamlandı.

Perşembe günü başlayan, 3 gün boyunca 2 ayrı salonda 9 ayrı oturumda 73 bildirinin sunulduğu ve 15 farklı üniversiteden akademisyenler ile yerel araştırmacıların bildirilerini sunduğu sempozyum, İnegöl’e dair değerli sonuçları ortaya koydu.

DEĞERLENDİRME OTURUMUNDA SEMPOZYUMUN ÇIKTILARI ELE ALINDI

100’ün üzerinde bilim adamının katkı koyduğu sempozyumda; kuruluşa, dirilişe ve kurtuluşa şahitlik etmiş bir şehir olarak İnegöl’ün tarihsel gelişimi ile birlikte; şehre zenginlik katmış göçler, İnegöl’de iz bırakanlar, sosyal hayat, ekonomi, mobilya, tarım ve hayvancılık, turizm ve markalaşma, gastronomi, halk mimarisi, somut olmayan kültürel miras, spor, kültür ve sanat gibi konular ele alındı. Sempozyumun son gününde öğlede kadar yapılan oturumların ardından, öğleden sonra Gastro İnegöl VİP salonunda değerlendirme oturumu gerçekleştirildi. Burada Belediye Başkanı Alper Taban, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay ve diğer akademisyenlerle sempozyuma dair değerlendirmeler ve istişareler yapıldı.

Değerlendirme oturumunda konuşan Prof. Dr. Murat Doğdubay, “İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban ve tüm emeği geçenlere, Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu ve katılan tüm akademisyenlere, teşekkür ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki hatırlatma maksatlı başlayan ancak maksadını olumlu yönde aşıp güzel sonuçlara vesile olan bu sempozyum, bundan sonra da düzenlenecek yeni pek çok sempozyumun başlangıcı olur. 100’ün üzerinde bilim adamı buraya emek harcadı. Sempozyumdan elde edilen çıktıların hem ilgili alanyazına hem uygulamaya hem İnegöl’e hem de memlekete hayır ve fayda sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

KENDİMİZİ KEŞFETMELİYİZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çok kıymetli bir çalışmaya hep birlikte imza attıklarını ifade ederek akademisyenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan bu ve benzeri çalışmaları önemsediklerini hatırlatan Başkan Taban, “Açılışta da ifade etmeye çalıştım, bu çalışmaları çok önemsiyor ve kıymet veriyoruz. Bu noktada daha çok programlar da icra etmeliyiz. Öncelikle kendimizi keşfetmeliyiz. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Yeteneklerimiz neler? Geçmişten almamız gereken güçler neler? Bunları alıp geleceğe aktarabiliyor muyuz? Bundan sonra da böyle ilerleyecek. Sürekli öğrenme iştahıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“ŞEHİR ARAŞTIRMALARI MERKEZİNDEN UMUTLUYUM”

Bir yandan da Şehir Araştırmaları Merkezini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Taban, şöyle devam etti: “O bölümden de çok umutluyum. Kim ne yapmış bu şehirde? Tanıdıkça o kadar keyif aldığım insanlar görüyorum ki. Bu şehir çok varlıklı bir şehir. Bu maddesel varlık değil, insan varlığından bahsediyorum. Ve şöyle bir zenginlik var bu şehirde, Türkiye’nin özeti... Her şehirden, bölgeden insan var İnegöl’de. 81 vilayet, Kafkaslar, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerinden insanlar yaşıyor. Bu sadece sözde değil, verilerle sabit bir bilgi. Biz kurum olarak 2020 yılından bu yana İnegöl Belediyesi olarak şehrimiz adına veriler tutuyoruz. Tüm kurumlarla iletişim halindeyiz. İşte tüm bunlar bizlere bir şeyler sunuyor. Bu veriler değerlendirmeyi bilen için konuşuyor. Bunu önemsiyoruz.”

“Buradan çıkacak sonuçlarla da hem kendimizi kontrol edeceğiz hem de çalışmalarımızı daha sağlam bir şekilde ileriye taşıyacağız inşallah. Her şeyden önemlisi; söz uçar, yazı baki kalır. Biz de sizin bıraktığınız bu bildirileri kitaplaştırarak kent belliğine çekeceğiz. Gerek dijitalde gerek yazılı olarak görmek isteyenler bunlara ulaşacaklar. Belki onlara da bir ipucu verecek. Bak senden önce bu çalışmalar yapılmış, sende gel bunlara katkı ver gibi fırsatlar oluşturulacak. Ben herkese yürekten teşekkür ediyorum. Katkı veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi yenilerini planlayacağız.”