Keşan Belediyesi, 7 Ocak 2012 tarihinde Antalya’da kampa giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Keşansporlu futbolcular Can Çetinkaya ve Güner Yıldız’ı anmak amacıyla pilav ve ayran dağıttı. Keşanspor Kulübü'nden de yazılı açıklama futbolcularını rahmet ve özlemle andı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Düğün Salonu’nun girişinde düzenlenenprogramda, sporcuların aziz hatıralarını yad etmek amacıyla 2 bin kişilik pilav ve ayran ikramı yapıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, sporcuların hatırası bir kez daha yaşatıldı.

Programa; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, Keşanspor camiası başta olmak üzere Keşan halkından birçok kişi hazır bulundu.

Programda, futbolcular Can Çetinkaya ve Güner Yıldız için dua edildi. Keşanspor camiası ve Keşan halkı, vefatlarının yıl dönümünde sporcuları rahmetle ve özlemle andı.

KEŞANSPOR'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı, 2012 yılında Alanya’da kampa gitmek üzere yola çıkan ve Antalya’nın Korkuteli ilçesindemeydana gelen kazada 2 futbolcunun hayatını kaybetmesinin 13. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Keşanspor Başkanı Nevruz Kaldı açıklamasında; "2012-2013 Sezonunun devre arası hazırlık kampını Alanya’da yapmak üzere Keşan’dan yola çıkıp Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşadıkları trafik kazası ile aramızdan ayrılan Can Çetinkaya ve Güner Yıldız’ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Keşanspor camiası olarak geçmişte yaşanan onlarca sorun ve kederin üstesinden geldik ama Can ve Güner’in acısını dün olduğu gibi bugün ve yarın da yaşayacağız. Kederli ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



