Edirne'nin keşan ilçesinde bir kadın, fotoğrafının izinsiz şekilde kullanılarak müstehcen içerik haline getirildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da fotoğrafını izinsiz ve müstehcen hale getiren kişiden şikâyetçi oldu

Alınan bilgiye göre müşteki M.M.D. kendisine bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunu belirtti.

Yaşanan olay, “tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek” suçları kapsamında değerlendirilirken, Keşan Polis Merkezi Amirliği, mağdurun şikâyeti üzerine olayı kayıt altına alarak, sorumluların tespiti için gerekli yasal süreci başlattı.