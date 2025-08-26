Edirne'de Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, su krizine dikkat çekerek, tarım politikaları, maden faaliyetleri ve yanlış su kullanımı nedeniyle Keşan’ın susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Çözüm önerileri sunan Özdağlı, “Suyun alternatifi yok, akılcı adımlar atılmazsa halk susuz ve aç kalacak” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Keşan’ın artan susuzluk sorununa ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

İklim krizi, kontrolsüz kentleşme ve yanlış tarım politikalarının su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayan Özdağlı, “Kurak yazlar, talan edilen ormanlar ve tarım arazileri, maden faaliyetleriyle harcanan temiz su; bugünkü susuzluk tehdidinin temel nedenleridir” dedi.

Geçmişte yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ifade eden Özdağlı, “Doğayla mücadele edilmez, uyum içinde yaşanır dedik, anlatamadık. Maden çıkarırken binlerce litre suyun harcandığını, arazinin üstünün altından değerli olduğunu söyledik, ikna edemedik” dedi.

Özdağlı, Uşak’ta bir maden şirketinin şehir suyunu tüketmesi nedeniyle günde sadece 3-4 saat su verilebildiğini, Meriç Nehri’nden su aktarma planlarının ise Çakmak ve Hamzadere barajlarının yetersizliği yüzünden aksadığını belirtirken, çeltik tarımı için açılan derin kuyuların köy çeşmelerini kuruttuğunu, Enez’de tuzlu suyun tarım alanlarına zarar verdiğini aktardı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, su krizine karşı şu çözüm önerilerini sundu:

Sulu Tarımı Yeniden Planlama: Açık sulama yerine damla sulama yaygınlaştırılmalı, ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde destek sağlanmalı, tarım kimyasalları azaltılmalı.

Yağmur ve Yeraltı Sularını Değerlendirme: Şehirlerin ve hayvancılığın su ihtiyacı planlanmalı, yağmur suları göletlerde toplanmalı, sanayi ve madenlere su tahsisi sınırlandırılmalı.

Denizden Tatlı Su Üretimi: Deniz suyundan içme ve kullanım suyu üretilmeli, güneş enerjisiyle entegre arıtma santralleri kurulmalı.

Yerli Üretimi Planlama: Ürün tarladayken fiyatları belirlenmeli, köylerde ziraat ofisleri açılmalı, modern tarım teknikleri öğretilmeli.

Köylerde Üretim Çeşitliliği: Köyler seracılığa yönlendirilmeli, muhtarlıklarca gıda güvenliği sağlanmal