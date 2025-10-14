Edirne'de Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), gerçekleştirdiği Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı ile yılın 5'inci büyük tatbikatını başarıyla tamamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nn Keşan ilçesinde faaliyet gösteren KEDAK'ın tatbikatı senaryo gereği 6,2 büyüklüğünde bir depremin ardından yıkılan bir binada canlı kazazede kurtarma çalışmaları üzerine kurgulandı.

Tatbikatta, INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu) yönetmelikleri esas alınarak hareket edildi.

KEDAK bünyesindeki 17 gönüllü arama kurtarma personeli, senaryo gereği çatıdan oluşturdukları bir dehliz aracılığıyla enkaza iniş yaptı. Enkaz altında ulaşılan kazazede, yine çatıdan tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı.

KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, ekip olarak oldukça başarılı bir tatbikat geçirdiklerini belirterek, "Ekipman kullanımı, enkaza giriş-çıkış, kazazedeye ulaşım gibi birçok adımın detaylı şekilde uygulanması bu tatbikatla mümkün oldu. Bu sayede ekibimiz, zorlu koşullarda müdahale becerilerini pekiştirmiş oldu” dedi.

2025 yılı boyunca 1 ulusal, 4 yerel olmak üzere toplam 5 tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yumuşak, "Her zaman söylediğimiz gibi: Umuyoruz ki tatbikatlarda uyguladığımız senaryolar gerçek olmaz. Ancak olası afetlere karşı hazırlıklı olmalı, farkındalığı yüksek bir toplum hedeflemeliyiz. Tatbikatlarımız aralıksız sürecek. Gönüllü olmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz. Unutmayın: Bilinçli olmak, sizi ve sevdiklerinizi hayatta tutar" diye konuştu.