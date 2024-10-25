Keçiören Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerin yenilenmesi kapsamında başlattığı çalışmalara hız verdi.ANKARA (İGFA) - Keçiören'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki kamelyalardan süs havuzlarına, oyun alanlarından dinlenme alanlarına varıncaya kadar birçok alanın tamir ve tadilatını yapıyor. Parklar yepyeni görüntüsüyle vatandaşın hizmetine sunuluyor.

KEÇİÖREN GÜZELLEŞİYOR

Parklarda eskiyen ve yıpranan kent mobilyalarını yenilediklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Keçiören’imiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşımızın nefes aldığı park ve bahçelerimizdeki sosyal donatı noktalarını yeniliyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir çalışmayla, tadilata ihtiyaç duyan parklarımızı tespit ediyor ve ivedilikle parkımızı yeniliyoruz” dedi.