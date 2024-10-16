Keçiören Belediyesi ilçedeki cadde ve sokaklarda yürüttüğü budama çalışmasının yanında mahallelerdeki boş alanlarda temizlik çalışması yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan budama ekiplerine, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinalarıyla temizlik desteği veriyor. Kent estetiğinin iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalarla Keçiören de görüntü kirliliğine geçit verilmiyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören’de başlatılan budama ve çevre temizliği çalışmaları hummalı şekilde sürdürülüyor. Keçiörenlilerin daha temiz ve daha estetik bir kentte yaşaması için çalıştıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Cadde, sokak ve parklar hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de yaya ve araç geçişi güvenli hale geliyor. Budama yapılan noktalarda aynı zamanda temizlik çalışması yürütüyoruz. Kentimizdeki yeşil alanlarımızı muhafaza etmek ve kent estetiğini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.