“Benim Bir Hikayem Var” sergisinden sonra Elif Gürpınar, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyorMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ankara doğumlu, Kayseri’de yaşayan sanatçı Elif Gürpınar, yıllardır resim sanatına tutkuyla emek veren bir isim. Güzel Sanatlar Lisesi ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gürpınar, sanat yolculuğuna çocuk yaşta babası, çok yönlü sanatçı Hasan Gürpınar’ın yönlendirmeleriyle başladı. İdeal eğitim kolejinde resim öğretmeni olan Elif Gürpınar Kayseri’deki atölyesi June Art’ta üretmeye ve gençlere sanatın dönüştürücü gücünü aktarmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Kayseri’de büyük ilgi gören “Benim Bir Hikayem Var” sergisiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, şimdi ise yeni bir sergiyle başkente gidiyor. “Beni Bul” adlı sergi, ekim ayında Ankara Sıhhiye’de sanatseverlerle buluşacak.

“Beni Bul”, sanatçının bireysel yolculuğuyla evrensel kadın hikâyelerini iç içe geçirdiği özel bir seçki sunuyor. Nilüfer çiçeği, kırık duvar, sarmaşık, anahtar gibi sembollerle örülü tablolar, izleyiciyi sadece sanatçının dünyasına değil, aynı zamanda kendi iç yolculuğuna da davet ediyor.

Elif Gürpınar, sergileriyle izleyicisine hazır bir anlatı sunmak yerine, her tablonun karşısında kendi hikâyelerini bulmalarına alan açıyor. Sanatçı bu sergiyle, sadece kendisinin değil, her kadının bir hikâyesi olduğunu hatırlatıyor:

Sanatçının sözleriyle: “Bazen kırılıyoruz, bazen yeniden kök salıyoruz. Ve her defasında içimizde yeni bir güç doğuyor.”

Açılışı 18 Ekim saat 16:30 da yapılacak olan, güçlü kadın temalı "Beni Bul" Resim Sergisi 20 Ekim tarihine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Sıhhiye Genç Akademi konferans salonunda sanatseverlerle buluşacak.