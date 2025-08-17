Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kayserililerin halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için yürütülen denetimler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede fırınlar ve işletmelerde gramaj, fiyat etiketi ile dara ve kalite kontrolü uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte vatandaşların huzur ve güvenliği için zabıta ekipleri ile denetimlerini kararlı bir şekilde, titizlikle sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmelerinin sürekliliğini sağlamak adına kent genelindeki fırın ve işletmelerde gramaj, dara ve kalite kontrolü denetimleri yaptı.

Fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol eden zabıta ekipleri, diğer unlu mamullerde de kalite kontrolü yaptı.

Fırın denetimlerinin ardından bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak şehrimizde yapmış olduğumuz fırın kontrollerinde gramaj ve fiyat etiketinde herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. Kontrollerimiz devam edecektir. Halkımız sağlıklı ve güvenli bir şekilde ekmek tüketimlerini yapabilirler” diye konuştu.

Esnaflar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetimler için de ayrıca teşekkür ettiler.