Kayseri Talas Belediyesi, yaz başından bu yana hizmete sunduğu ve temelini attığı yatırımlarla Kayseri’nin en dikkat çeken belediyesi oldu.

çeye birbirinden değerli yatırımlar kazandırmaya devam eden Talas Belediyesi’nin yaz başında hizmeti sunduğu ilk proje Kar Tanesi Gelinlik Evi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘2025 Aile Yılı’nın en anlamlı sosyal projesi olan Kar Tanesi Gelinlik Evi büyük ilgi gördü.

EN ANLAMLI SOSYAL PROJE

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta 7 Temmuz’da hizmete giren Gelinlik Evi, sunduğu uygun fiyatlı gelinlik çeşitleriyle 80’in üzerinde gelin adayını mutlu etti.

Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Camii doğusunda hizmet veren Kar Tanesi Gelinlik Evinde 500 civarında gelinlik, abiye ve bindallı bulunuyor.

TALAS’I KİTAP KOKUSU SARDI

Talas Belediyesi’nin yaza damga vuran bir diğer yatırımı ise Sahaflar Çarşısı oldu. Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde nostaljik ahşap yapılarla kurulu Sahaflar Çarşısının açılışı 12 Temmuz’da gerçekleştirildi.

Kendisi de bir kitap tutkunu olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın şehre kazandırdığı Sahaflar Çarşısında binlerce çeşit kitap, dergi, matbuat ve yazılı eser bulunuyor.

TALAS MİLLET BAHÇESİ HER AKŞAM ONBİNLERİ AĞIRLIYOR

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan yatırımların hiç şüphesiz en büyüğü ve en dikkat çekisi olanı ise Talas Millet Bahçesi oldu. 18 Temmuz’da düzenlenen görkemli bir törenle hizmete giren 100 bin metrekare büyüklüğündeki bu yeşil alan, özellikle akşam vakitlerinde vatandaşların vazgeçilmezleri arasına girdi. Bilim parkı, engelsiz oyun parkı, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, 5 binin üzerinde endemik ağacı ve 70 bin metrekare çim alanı ile Talas’ın en büyük yeşil alanı olan Talas Millet Bahçesinde zaman zaman da konserler, sinema gösterimleri ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

ALZHEİMER HASTALARI İÇİN GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ

Talas Belediyesi’nin bir diğer önemli yatırımı da Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi oldu. Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde temeli atılan bin 300 metrekare büyüklüğündeki merkez, tamamlandığında alzheimerle mücadele eden yaşlıların ve ailelerin en büyük destekçisi olacak.

“GÜZEL MEKANLAR, MUTLU İNSANLAR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ilçede neye ihtiyaç varsa onu karşılamaya gayret ettiklerine vurgu yaparak, “Yaz ayları, belediyeler için hasat vaktidir. Yapım çalışmaları süren hizmet ve yatırımlar bu dönemde hizmete sunulur. Talas Belediyesi olarak bu dönemde 3 önemli yatırımı şehrimize kazandırdık, birisinin de temelini attık. Kar Tanesi Gelinlik Evi, Sahaflar Çarşısı ve Talas Millet Bahçesi hayırlı olsun, hemşehrilerimiz güle güle kullansınlar. Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi de tamamlandığında çok önemli bir yaraya merhem olacak inşallah. ‘Güzel Mekanlar, Mutlu İnsanlar’ anlayışımızın ürünü bu eserleri ilçemize kazandırmaktan son derece mutlu v