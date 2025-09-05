Kayseri Talas Belediyesi, Gazze’de İsrail tarafından aylardır sürdürülen insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yaşadığı acıları unutturmamak amacıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

KAYSER (İGFA) - 7 Ekim 2023’ten bu yana resmi rakamlara göre yaklaşık 65 bin masum insanın hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı ve açlık ile sefaletin pençesinde hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze için Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek programda, şiirler okunacak, marşlar ve ezgiler seslendirilecek, kısa film gösterimleri yapılacak. “Vicdanın Sesi Gazze Buluşması” adı altındaki programda katılımcılar, sanat ve edebiyatın diliyle Gazze’nin çığlığına kulak verecek.

Programın konuk konuşmacısı ise Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Uzm. Dr. İsa Üzüm olacak. Üzüm, Filistin’in tarihi ve bugünkü durumu üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulunacak.

Talas Belediyesi öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla gerçekleştirilecek program, 6 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Talas Millet Bahçesi’nde düzenlenecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm vatandaşları programa davet ederek şunları söyledi:

“Gazze’de sadece insanlar değil, insanlık ölüyor. Çocukların, kadınların, masum sivillerin göz göre göre katledildiği bu soykırım karşısında sessiz kalmak, vicdana ve insanlığa sığmaz. Şairin dediği gibi; ‘Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim.’

Bu tabloya yürek dayanmaz. Merhamet taşıyan hiçbir insanın yaşananları kabullenmesi mümkün değil. İşte bu yüzden bir kez daha Gazze’nin sesini yükseltmek, İsrail’in zulmüne karşı duruşumuzu göstermek için tüm kardeşlerimizi bu anlamlı programda birlikte olmaya davet ediyorum.”