Kayseri Talas Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Yaz tatilinin sonuna yaklaştığımız şu günlerde okulları yeni döneme hazırlayan Kayseri Talas Belediyesi, hijyenik bir ortamda eğitim imkanı sağlamak amacıyla hem görsel hem de sağlık açısından olumsuzluk oluşturacak böcek ve mikroplara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmayla okullarda bir yandan dezenfekte faaliyetleri yapılırken bir yandan da haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştiriliyor.

“EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”

Eğitimi verdiği önemle bilinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pürdikkat çalışıyoruz. Bu anlayışla, eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala okullarımızda temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık. Yavrularımız temiz ve hijyenik ortamda eğitim alsınlar diye tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.