Kayseri Talas Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Talas’ta Kış Hazırlıkları” programı bu yıl 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'a bağlı Reşadiye Mahallesi’ndeki eski stadyumda yapılacak etkinlikte, vatandaşlar salça, turşu ve konserve hazırlıklarını belediyenin sağladığı imkanlarla yapabilecek.

Vatandaşlar, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 0 537 844 55 35 numaralı telefondan bilgi alıp randevu oluşturabilecek.

Geleneksel hale gelen kışa hazırlık günlerinde bu yıl ev hanımları salça, turşu ve konserve gibi pek çok kışlık ürünü hazırlama imkânı bulacak.

Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz ve temizlik malzemeleri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış hazırlıklarının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, “Bizim kültürümüzde kış hazırlıkları, sadece mutfaklarımızı değil; aynı zamanda ailelerimiz arasındaki dayanışmayı da güçlendiren bir geleneğimizdir. Talas Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu hazırlıkları hijyenik, pratik ve ekonomik şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamı oluşturuyoruz. Salça, turşu ve konserve hazırlıklarıyla hem geçmişten gelen kültürümüzü yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel etkinliğe davet ediyorum.” dedi.