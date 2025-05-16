Kayseri Talas’ta hayvancılığın önemli bir kolu olan küçükbaş hayvancılığa dikkat çekmek ve Ile de France ırkını tanıtmak amacıyla özel bir festival düzenleniyor

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ile de France Koyun Yetiştirme ve Üretim Derneği (KİFGÜD) ile Talas Belediyesi tarafından organize edilen "Kayseri Ile de France Koyun Irkı Festivali" hayvanseverleri ve yetiştiricileri bir araya getirecek.

Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri, 4 farklı kategoride yapılacak olan "Güzellik Yarışması" olacak. Yarışmada, Ile de France ırkının en güzel ve özgün örnekleri podyuma çıkarak jüri önünde boy gösterecek. Bölge hayvancılığının gelişimine katkı sağlaması beklenen festival, aynı zamanda vatandaşlara farklı bir deneyim sunacak.

BAŞKAN YALÇIN’DAN FESTİVALE DAVET

Program ile ilgili kısa bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas Belediyesi olarak, bölgemiz hayvancılığına ve özelde Ile de France gibi değerli ırkların tanıtımına büyük önem veriyoruz. Kayseri Ile de France Koyun Irkı Festivali ve Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu festival, hem yetiştiricilerimiz için bir buluşma noktası olacak hem de vatandaşlarımızın geleneksel hayvancılığımızı ve bu güzel hayvanları yakından tanımasına vesile olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bu renkli etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Katılımın yoğun olması beklenen "Kayseri Ile de France Koyun Irkı Festivali" 18 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Reşadiye Mahallesi Eski Stadyum’da gerçekleştirilecek.