Talas Belediyesi, Kayseri’de ilk kez düzenlenen Konut ve Yapı Fuarı’nda yerini alarak kentsel dönüşümdeki vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, fuarda yaptığı açıklamada inşaat sektörünün yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda sosyolojik bir lokomotif olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, fuarı organize eden Tokgöz Grup’a teşekkür ederek, “Kayseri’de ilk defa gerçekleşen Konut ve Yapı Fuarı’nda biz de Talas Belediyesi olarak yerimizi aldık. Bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Tokgöz Grup’a teşekkür ediyorum” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK ÇALIŞMALAR”

Talas’taki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Yalçın, “Kentsel dönüşümde personelimizle birlikte örnek projelere imza atıyoruz. Bu süreçte her adımı dikkatle planlayarak vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşaat sektörü sosyolojik olarak değerlendirildiğinde, 300 sektörü doğrudan, 2 bin sektörü dolaylı olarak etkileyen bir lokomotiftir. Bir insan ev aldığı zaman halısından kapısına, penceresinden mobilyasına kadar birçok ürünü de beraberinde satın alır. Hatta Çukurova’da pamuk toplayan çocukların emeğiyle üretilen halıların evlerimize girmesi, o emeğin değerlendirilmesidir. İşte bu yüzden inşaat, Türkiye’nin lokomotif sektörüdür.”

“SEKTÖRÜN HEP YANINDAYIZ”

Talas Belediyesi olarak her zaman sektörün yanında olduklarını belirten Başkan Yalçın, “Hiçbir zaman kanunlardan ve kurallardan taviz vermeden, süreci titizlikle takip ederek ülkemizin kalkınmasına destek olduk” dedi.

Başkan Yalçın, sözlerini fuarın şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kayserimiz ve ülkemiz için güzel işlere imza atılacağından kuşkumuz yok. Fuarın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı