Kayseri Talas Belediyesi, Bosna Hersek’in efsanevi lideri, “Bilge Kral” olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 22. yılında düzenlediği anlamlı bir programla andı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilerden şehir dışından gelen misafirlere kadar geniş bir katılımla gerçekleşti. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Evimdeki 5 bin 500 kitabın bulunduğu kütüphanemin en önemli bölümünü Aliya İzzzetbegoviç’e ait kitaplar oluşturuyor” dedi.

Program, Aliya İzzetbegoviç’in hayatını ve mücadelesini anlatan özel bir video gösterimiyle başladı. Duygu dolu anlara sahne olan gösterimin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İzzetbegoviç’in düşünce dünyasının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, gençlerle paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Aliya İzzetbegoviç’in 100. doğum yılında onu anmadan geçemezdik. Kütüphanemde 5 bin 500’e yakın kitap bulunuyor. En özel bölümünü ise merhum Aliya’nın kendi eserleri ve hakkında yazılmış kitaplar oluşturuyor. Her akşam bir makalesini okuduğumda bütün yorgunluğum gider. Gençlere tavsiyemdir, siz de Aliya’yı tanıyın, onun fikirleriyle büyüyün. Eğer aranızdan biri çıkıp ‘Ben Aliya İzzetbegoviç uzmanı olacağım’ derse, bundan büyük mutluluk duyarım.”

Başkan Yalçın konuşmasında, Bosna Savaşı sırasında yaşanan acılara ve Türkiye’nin, özellikle de Kayseri’nin Bosna halkıyla kurduğu güçlü bağlara da değindi:

“1992-95 yıllarında Avrupa’nın ortasında yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden sarstı. O dönemde bizler de harekete geçtik. Kayseri ile Mostar kardeş şehir oldu. Mostar Köprüsü’nün yapımında emeğimiz geçti. Gorajde’de cami yaptırdık, Mostar’da halk eğitim kursları düzenledik. Her hafta Kayseri’den kargo uçaklarıyla dikiş-nakış malzemeleri gönderiyorduk. Bugün Boşnak, Hırvat ve Sırpların aynı sınıfta eğitim görmesini sağlayan katkılarımızı orada takdirle anıyorlar.”

BOSNA’DAN VEFA

Başkan Yalçın ayrıca, Bosna halkının Türkiye’ye duyduğu vefayı da hatırlatarak, “6 Şubat depremlerinde kardeş şehir Kalesija’dan 10 bin 225 avro bağışta bulundular. Bu dostluk, gönül bağımızın en güzel göstergesidir.” dedi.

“BİLGE LİDERİN İZİNDEN YÜRÜMEK HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVDİR”

Programda konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, hem İslam dünyasının hem insanlığın ortak vicdanıdır. Onun kısa ama derin sözleri, çağları aşan bir bilgelik taşır.” dedi.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise konuşmasında, “Avrupa’nın ortasında yok edilmek istenen bir halkın yeniden dirilişinin sembolü olan Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle anıyoruz. Böyle anlamlı bir programı düzenleyen Başkan Yalçın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz da, “Aliya’nın ‘Unutulan soykırım tekrarlanır’ sözü bizim hafızamızda her zaman yerini koruyor. Bu bilinci canlı tutan böylesi etkinlikler çok kıymetli.” diyerek Başkan Yalçın’a şükranlarını sundu.

BOSNA’DAN GELEN MİSAFİRLERLE DUYGULU ANLAR

Programın son bölümünde Uluslararası Balkan Derneği Başkanı Hamza Yavuz moderatörlüğünde, Bosna Soykırımı Gazisi Emekli General Gazi Emir Kiliko ve akademisyen Prof. Dr. Samedin Kadic konuşmalar yaptı. Katılımcılar, Bilge Kral’ın hayatı, liderlik anlayışı ve düşünce mirası hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Duygu dolu program, plaket takdimleriyle sona erdi.