Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin vizyon projesi “Akıl Küpü Kütüphanesi” Gesi Fatih Mahallesi’nde coşkulu bir törenle açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’de günden güne artarak büyüyen akıl küpleri ile gençlerin kalbini kazanan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Akıl Küpü Kütüphanelerimizde sayı her geçen gün artıyor. Şu anda 66 bin üye sayısını aşmış durumdayız. Artık kütüphaneler mahallelerin içerisinde oluyor. Mahalle içerisinde çocuklarımız kendi ailelerinin yanı başında, şehir merkezine otobüse binip gitmeye, zaman harcamaya gerek kalmadan kendi mahalleleri içerisinde ders çalışıyorlar, eğitim alıyorlar. Geçtiğimiz senelerde kütüphanemizde ders çalışarak üniversiteleri tercih eden çok sayıda çocuklarımız var. Gençler bizim geleceğimiz, biz de onlara en güzeli ortamları sunmaya çalışıyoruz. Onların iyi eğitim alması, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması, ülkemizin de en iyi noktalara gelmesine vesile olacak" dedi.

Türkiye’de hayata geçirdiği eğitim yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Başkan Palancıoğlu, yeni açışlarının yolda olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Bu sayıyı 25’i buldu, önümüzdeki günlerde inşallah Esentepe‘de bir okulumuzun temelini atacağız. Kocatepe - Tınaztepe Mahallesi arasında yine bir okulumuzun temelini atacağız. Yıldırım Beyazıt‘ta bir başka okul temelini atacağız. Esentepe, Kıranardı ve Osmanlı Mahallesi’nde açılışını yapacağımız 3 kütüphanemiz daha var. Küçükali Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tam 300 dairenin teslimini yapacağız. Yedi bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor”

Kütüphanelerin gençlerin ortak noktası haline geldiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “ Bugün burada sadece bir kütüphane açmıyoruz. İnsanların, gençlerin kendi aralarında sosyalleşebileceği, rahat ders çalışabilecekleri bir atmosferi beraber teneffüs ediyoruz" dedi.