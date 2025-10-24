Kayseri Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nde hayata geçirdiği ilk yatay mimari örneği olan 120 adet bahçeli ev projesini hızla tamamlıyor.KAYSERİ (İGFA) - Konutların son durumu ile ilgili inşaat alanında inceleme yaparak; çalışmalar hakkında bilgi alan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak farklı projeleri ilçemize kazandırıyoruz. Çarşı Melikgazi. Havacılık Lisesi, Gön Han ile Köşk Medrese restorasyon çalışması, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi çok önemli, birbirinden farklı projelerimiz var. Bunların içerisinde kentsel dönüşüm de son derece önemli. Birçok farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bunlara ilave olarak da Kayseri’de ilk kez Melikgazi’de Altınoluk Mahallesi’nde uyguladığımız yatay mimari projesi önem verdiğimiz projelerimiz arasında yer alıyor.

120 adet bahçeli evin ihalesini yapmıştık. Yatay mimarideki ilk projemiz hızla tamamlanıyor. Bu mahallemizde ilk numune bahçeli evler ortaya çıktı. 45 bin metrekare alanda site içerisinde iki farklı tipte yaptığımız bahçeli evlerimizin hemen yanı başında lise, cami, Kur'an kursu ve parkımız var. Eski komşuluklar, eski mahalle kültürü burada yeninde canlanacak. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve inşaat firmalarımıza teşekkür ederim. Burada çok güzel iş yapan iki firmamız var. Bu firmalar da bu inşaatları en iyi şekilde, hızla yapıyor. Daha bir sene geçmeden büyük bir aşamaya geldi. Bu evlerimizi en kısa zamanda hak sahiplerine teslim ettiğimiz gibi; belediyemize düşen kısmını da ihaleyle satışa sunacağız. İnşallah yeni projeleri de hazırlıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.