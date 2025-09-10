Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir Mahallelerinin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak olan ilkokul ve ortaokul projesinde sona geliyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilecek olan projenin inşaatı tamamlanmak üzere. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu son hazırlıkların tamamlanmasının ardından, kısa süre içerisinde okulların açılışlarının yapılacağını belirtti.

Üç mahalleye birden hizmet edecek okullar açıldıktan sonra, civar okullardaki öğrencilerin nakli yapılarak, sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

OKULLAR AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

“Türkiye’de En Çok Okul Yapan Belediye” sloganın mimarı Başkan Palancıoğlu, eğitime desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi Belediyesi olarak eğitime büyük destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz, bu özelliğimizi hala devam ettiriyoruz. İki adet güzel ilkokul ve ortaokulumuzun İnşaatı tamamlanmak üzere. Şu anda bu okullar Yeniköy, Altınoluk, Kazım Karabekir Mahalleleri olmak üzere en az üç mahallenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılıyor. Hayırseverimiz Hamdi Özdemir amcayla birlikte altı ay gibi kısa bir sürede inşaatımız bitme aşamasına geldi. Peyzaj düzenlemesine başladık, duvarları yapılıyor, oyun alanlarını yapacağız. Asfalt ve parke çalışmalarının ardından burası inşallah bir ay içerisinde eğitime hazır hale gelecek. Eğitim sezonu dün başladı. Öğrencilerimiz diğer okullarda kalabalık sınıflarda eğitim alıyorlar. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük, onlar hızlı bir şekilde buraya nakil olacaklar ve diğer okullar da sınıf yoğunluğu bakımından rahatlamış olacak. Hayırseverimiz Hamdi Özdemir amcaya da teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bol, hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı olsun.”