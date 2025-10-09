Sonbahar temizliği kapsamında ilçe genelindeki tüm mahallelerde detaylı genel temizlik çalışmasına başlayan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı bir temizlik yapıyor.KAYSERİ (İGFA) - Çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini söyleyerek vatandaşlardan çevre temizliğine duyarlı olmalarını da hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçemizde asfaltıyla, kaldırımıyla, park ve peyzajıyla yepyeni estetik bir ilçe için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye olarak birçok alanda olduğu gibi temizlik çalışmalarımızda da çıtayı yükseltme gayreti içindeyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin genelinde sonbahar temizliği yapıyor, kış başlamadan ilçemizi pırıl pırıl yapıyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında cadde ve sokaklar süpürülerek, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor, kurumuş otlar kesilip alınıyor, ilaçlama yapılıyor. Geri dönüşüm aracımızla atık malzemeler de alınıyor. Temizlik araçlarıyla yapılan süpürme işlemlerinin ardından ekiplerimiz, kaldırım kenarlarında biriken toz ve yaprakları da temizleyerek mahalleyi daha düzenli bir görünüme kavuşturuyor. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak amacıyla yaptığımız çalışmalardan da hemşehrilerimiz memnuniyet duyuyor. Belediyemizin düzenli olarak yaptığı temizlik çalışmaları sayesinde mahallelerimiz daha temiz ve yaşanabilir hale geliyor. Genel temizlik çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çalışmaları için teşekkür ederim.” dedi.