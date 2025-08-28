Kayseri Melikgazi Belediyesi İldem Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde, yaklaşık 1 km uzunluğunda 17 metre genişliğindeki yolda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. 2 bin 500 ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları ile vatandaşlara ulaşımda konfor sağlandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’ye değer katan, vatandaşın ihtiyacına cevap veren çalışmaları ile takdir toplayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde ulaşımda konforu ve güvenliği sağlayan yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İldem Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde, yaklaşık 1 km uzunluğunda 17 metre genişliğindeki yolda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdik.

İldem Bölgemiz nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Burada ulaşımda bozuk olan yolları yenileyerek asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Programlarımız dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Palancıoğlu yol yenileme programı dahilinde pek çok mahallede çalışma gerçekleştirdiklerini ve gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları ile nitelikli yolları vatandaşla buluşturduklarını ekledi.