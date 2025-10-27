Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında kapsamlı bilgiler verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kentsel dönüşümün yalnızca Argıncık’ı değil, çevre mahalleleri de kapsayacağını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte Argıncık’ın yıllardır süregelen imar ve yapılaşma sorunlarının kökten çözüleceğini ve yepyeni bir mahalle hâline geleceğini söyledi.

Argıncık Mahallesi’nin tarihi ve yapısal özelliklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık Mahallesi, kendi özelinde özel bir mahalle, özel bir bölge. Çünkü burası öncesinde ‘Argıncık Belediyesi’ adıyla kendine münhasır bir belediyesi olan bir yerdi. Daha sonra süreç içerisinde belediye kapatıldı ve burada birden fazla mahalle bulunuyordu. Biz bu mahalleleri birleştirerek bir Argıncık ve bir Alsancak Mahallesi olarak yeniden düzenledik. Eski Argıncık bölgesindeki mahalleler artık iki mahalle olarak yoluna devam ediyor.” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin 40 yılı aşkın süredir imarsız yapılaşmanın getirdiği sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, bu sürecin artık yeni bir planlama anlayışıyla sona ereceğini ifade etti.

“ARTIK KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM ZAMANI”

Kentsel dönüşümün neden zor ilerlediğini açıklayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle mülkiyet yapısının karmaşıklığı nedeniyle sürecin bugüne kadar tıkanma yaşadığını dile getirerek, “Bir mülk sahibinin yüz-yüz elli metrekare arsası var ama üzerinde üç, hatta beş daire bulunuyor. Kentsel dönüşümde bu kişiye aynı sayıda daire verilemiyor. Vatandaş da haklı olarak ‘Oğlum, kızım nerede oturacak?’ diyor. Bu sebeple anlaşmalar sonuç vermedi. Artık köklü bir değişim yapmanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

“630 BİN METREKARELİK ALANDA YENİ BİR ARGINCIK KURUYORUZ”.

Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık’ta 630 bin metrekarelik büyük bir alanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığını ve bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla resmen ilan edildiğini açıklayarak, şunları kaydetti: “İçinde bulunduğumuz alandan itibaren sağ tarafta kalan 630 bin metrekarelik bölge ilk etapta dönüşüme girecek. Bu, diğer tarafların yapılmayacağı anlamına gelmez. Bu sürecin sonunda yeni bir Argıncık kuracağız. Mevcut imar planlarını iptal ediyor, sıfırdan modern, planlı bir mahalle oluşturuyoruz. Yeni plan çerçevesinde, yollar, caddeler, parklar, yeşil alanlar, okullar ve sosyal donatılarla donatılmış çağdaş bir yerleşim alanı inşa edilecek.”

“ARGINCIK ARTIK BEKLEMEYE TAHAMMÜL EDEMEZ”

Sürecin hızla ilerlemesi için vatandaşların desteğinin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kararlılıkla şu ifadeleri kullandı: “Argıncık artık tolerans hakkını kullandı. Kırk yıl bekledi, artık dört gün bile beklemeye tahammülü yok. Planlarımız onaylandıktan sonra hızlıca harekete geçeceğiz. Eğer bu sürece engel olan olursa, biz kanunun bize verdiği tüm yetkileri vatandaş lehine kullanacağız. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, geleceğimizin beklemeye hakkı yok.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMELİ VATANDAŞ ANLAŞMALARIDIR”

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm sürecinin temelini vatandaşların rızasının oluşturduğunu belirterek, “Bu işin temeli vatandaş anlaşmalarıdır. Vatandaş anlaşmalarıyla süreç hızlanır; yatırımcı gelir, yapılaşma başlar. Uğurevler, Seyrani, Yenidoğan, Yunusemre, Ahievran ve Ziyagökalp mahallelerinde nasıl başarı sağladıysak, burada da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ancak hakkına razı olmayanlar süreci yavaşlatıyor ve bu durum en çok burada yaşayan vatandaşları mağdur ediyor.” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ VATANDAŞIN HİZMETİNDE OLACAK”

Başkan Çolakbayrakdar, sürecin daha şeffaf ve hızlı ilerlemesi için Argıncık’a Kentsel Dönüşüm Ofisi açacaklarını müjdeledi: Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ofiste görevli arkadaşlarımız sürecin nasıl işleyeceği hakkında sizleri bilgilendirecek. Mülkiyet sahipleriyle birebir görüşmeler yapılacak. Bu süreci tamamen Kocasinan Belediyesi olarak biz yürüteceğiz, dışarıya ihale edilmeyecek. Çünkü vatandaşın derdini en iyi biz anlıyoruz. Kocasinan Belediyesi personeli yani sizin evlatlarınız sahada olacak ve çözümü birebir üretecek.”

“KAYSERİ’NİN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Argıncık’ta başlayacak dönüşümün sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacağını, çevredeki mahalleleri de kapsayacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu dönüşüm, Kayabaşı, Fevzioğlu ve Tanpınar Mahallelerini de etkileyecek. Kayseri’nin kalbinde yepyeni, planlı, güvenli ve modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu, sadece bir dönüşüm değil; Kayseri’nin geleceği için tarihi bir dönüm noktasıdır. Emin adımlarla, hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu sürecin sağlıkla ve başarıyla tamamlanması nasip olur.” Şeklinde konuştu.

“KOCASİNAN BÜYÜK BİR DEĞİŞİM GEÇİRDİ”

Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise Kocasinan Belediyesi’nin son yıllarda gösterdiği büyük gayreti takdirle karşıladığını belirterek “Kocasinan son on yılda büyük bir kabuk değiştirdi. Ahmet Başkanım gecesini gündüzüne katarak ilçenin her tarafında çalışmalar yaptı. Yollar, sosyal tesisler, kütüphaneler, parklar. Her hafta Kocasinan’ın bir başka yerinde açılış yapıyoruz. Ancak içimizde bir ukde olan Argıncık hâlâ kaderiyle mücadele ediyor. Belediye bu durumu sizlerin desteğiyle düzeltecek. Hepimiz birer fedakârlık yapacağız ki herkesin mutluluğu sağlansın. İnşallah pırıl pırıl caddelerin, parkların, modern konutların olduğu bir Argıncık göreceğiz.” Diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’A TEŞEKKÜR

Muhtarlar ve vatandaşlar da Argıncık’ın kaderinin değişmesi yönündeki kararlı adımlar için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Argıncık tabiri caizse yum yumağı gibi. Yaparsanız siz yaparsınız. Her alanda olduğu gibi özellikle sosyal belediyecilikte müthiş işler yapıyorsunuz. Fakirin, fukaranın, garibin gurebanın yanında olan bir belediye başkanımız var. Bu konuda kimsenin belediyemize söz söylemeye hakkı yok. Hep birlikte çözüme kavuşturalım.” İfadelerine yer verdi.