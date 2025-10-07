Kayseri Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 24 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan spor kulüplerine nakdi yardım konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 24 gündem maddesini görüştü. Meclis toplantısında Kayabaşı, Güneşli, Sancaktepe, Boztepe, Erkilet Generalemir, Oruçreis, Yakut, Bayramhacı ve Yemliha mahallelerindeki imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ardından Kocasinan Şimşekspor Kulübü’ne 2 milyon 750 bin TL, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü’ne ise 750 bin TL nakdi yardım yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak spora büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.