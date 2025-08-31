Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Konservatuvar Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni’nde geleceğin sanatçılarıyla buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Kültürel, sosyal ve sportif alanda çalışmalarla gönüllerde yer edip, gençlerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın iki şubesinde 2025 yaz döneminde 56 usta öğretici eşliğinde 940 çocuk bağlama, bateri, gitar, keman, tiyatro, ney, piyano, resim ve yan flüt branşlarında, 850 yetişkin ise bağlama, gitar, keman, tiyatro, ney, piyano, resim, ud ve yan flüt dallarında eğitim aldı. Kış döneminde ise çocuklara yönelik 22 farklı branşta hafta sonu, yetişkinlere ise hafta içi olmak üzere 6 ay sürecek kurslar planlanıyor.

Konservatuvar Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak, geleceğin sanatçıları ile buluştu.

Gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimiz ve bizlere güvenen, bizleri seven velilerimiz iyi ki varsınız. Sizlerin güvenine inşallah layık oluruz” dedi.

“Gençlerimizi Geliştirmeye Özen Gösteriyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerek merkezde gerekse taşrada yapmış olduğu çalışmalar ile klasik belediyeciliğin ötesinde hizmetler verdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimizin donanımlı, öz güven içerisinde geleceğe ümitle bakan bir anlayışla yetişmesi için kültürel, sosyal ve sportif alanda çalışmalarla gönüllerde yer edip, gençlerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Biz sizleri seviyoruz, ekibimizi kutluyorum. Bayraklarımız gölgesi altında 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103’üncü yılını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Başkan Büyükkılıç’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, gençlerin sanatsal gelişimine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Programda, kurslara katılan öğrencilere sertifikaları takdim edilirken, birbirinden güzel gösteriler ve kapanış konseriyle yaz dönemi sanat dolu bir kutlamayla sona erdi.