Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerini otogar, cumhuriyet meydanı, yurtlar bölgesi ve üniversite kampüslerinde kurduğu ‘üniversite öğrencilerimiz, genç dostu Kayseri'ye hoş geldiniz’ stant uygulaması ile karşılayarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek.KAYSERİ (İGFA) - Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki genç ve öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından öğrenim görmeye gelen üniversite öğrencilerini kurduğu stantlarla karşılayarak Kayseri’yi öğrencilere tanıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ‘hoş geldiniz’ yazısı ve Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını tanıtıcı stant ile karşılayacağı örnek olacak uygulamasında, öğrenim görmek için Kayseri’ye gelen gençlere belediyeye bağlı hizmet birimlerinde kendilerine sağlanmış ayrıcalıkları ve şehri tanıtarak, sunulan imkânlardan faydalanmalarını sağlayacak.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, Ulaşım A.Ş., ve KAYMEK A.Ş. tarafından Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali ve yurtlar bölgesinde kurulan stantlarla 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilerek, Kayseri’ye gelen öğrenciler karşılanacak.

Yükseköğrenim görmek üzere kente gelen öğrencileri kucaklayan Büyükşehir Belediyesi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile öğrencilere yönelik faaliyetlerini de tanıtacak uygulamasına 15 Eylül’de başlıyor. Bu çerçevede, öğrencilere kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı ile ücretsiz internet hizmetini, konservatuvarlarında yine gençlere yönelik gitar, keman, bağlama, piyano gibi 19 farklı branşta kurs hizmeti, öğrencilere günde iki defa 30 dakika ücretsiz kaybis hizmeti, su faturalarına yüzde 50 destek hizmeti gibi öğrenci dostu faaliyetlerini tanıtacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, KAYTUR A.Ş.’ye bağlı sosyal tesislerde 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine yüzde 25 indirim sağlarken KAYMEK A.Ş. de 39 tesiste yüzün üzerinde branşta gençlere yönelik ücretsiz kurs imkânı sağlıyor. Öte yandan KAYMEK Akademi Tesisinde bulunan Çamaşır Yıkama Merkezinde ise üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veriyor.

Üniversite öğrencilerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan şehir için ulaşımda da örnek bir uygulama yürüten Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş.’nin 375 TL karşılığında Aylık 150 Biniş Abonman İndirimli Kartı ile ucuz ve kaliteli ulaşım imkânı da sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, müzeleri, sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları, spor hizmetleri, sergiler, seminerler ve yarışmaları, modern tesisleri ile yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize yükseköğrenimlerini huzur ve mutluluk içerisinde tamamlayabilecekleri ve gidecekleri şehirlerde güzelliklerle anacakları bir şehir sunuyor" dedi.