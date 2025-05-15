Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından kısa sürede hayata geçirilen ve üretime başlayan Türkiye’nin belediyeler arasındaki ulaşımda kullanılan ilk ve tek Rüzgâr Enerji Santrali Projesi’ni Büyükşehir Meclis Üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile yerinde tanıttı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerinde yer alan, 3 türbinden oluşan toplam 21 megavatlık Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımında yaptığı açıklamada projenin, ortalama 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete başladığını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelediği RES konusunda “En büyük enerji giderlerinden birisi Ulaşım A.Ş. idi. Ulaşım A.Ş. üzerinden bu projeyi hayata geçirdiğimiz şekliyle Rüzgâr Enerji Santrallerimizin şu anda burada, hep beraber hayata geçmiş olduğunu görüyoruz” dedi.

RES projesinin normalde 2 seneden önce bitmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, RES projesinin yaklaşık 9 ayda bittiğini ve üretime başladığını sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, 13 günde tam 1,5 milyon kilovatsaat elektrik ürettiğini belirterek, elde edilen enerjinin yarısını ulaşımda enerjiye kullandıklarını, diğer yarısını ise projenin kendi maliyetini karşılamada kullandıklarını söyledi. Büyükkılıç, ortalama 4 yılda kendisini amorti edecek diye ifade ettiği RES projesinin, 24 saat elektrik üretme durumunda olduğunu aktardı.

Projeye dair bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Yapılan çalışma bir ömre bedel niteliğinde. 24 kurumdan 35 görüş ve onay alındı. Hızlandırma sürecinde katkılarımız oldu. 6 kilometre uzunluğunda türbin yolumuzdan ayrı 750 bin metreküp hafriyat, 285 ton demir, 1950 metreküp beton, 1 adet trafo merkezi, 6 kilometre uzunluğunda da enerji nakil hattı, onların hepsi bu projenin içerisinde. Enerji nakil hattımızı da biz yaptık. O açıdan önemli bir projeydi” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, KASKİ Tarafından Hayata Geçirilecek 40 Megavatlık GES Projesi’nin Müjdesini Verdi

Büyükkılıç, hem kazanan hem kazandıran hem de çevreci bir anlayışla ülke ve şehir ekonomisine katkıda bulunan bir hizmetler hayata geçirmeye çalıştıklarına vurgu yaparak, KASKİ’nin 40 megavatlık GES projesini hayata geçireceğinin müjdesini verdi. Başkan Büyükkılıç, “KASKİ’mizin de 40 megavatlık santralin çağrı mektubu şuanda mevcut, inşallah yakında ihaleye çıkıyoruz. Orada da 40 megavatlık GES projesini hayata geçireceğiz. 6,5 megavatımız mevcut. Gerek KASKİ’miz gerekse Ulaşım A.Ş.’miz enerji boyutunda bizim en büyük harcama kalemimiz. O açıdan kendi kendine yeten, hem kazanan hem kazandıran hem de çevreci bir anlayışla ülke ve şehrin ekonomisine katkıda bulunan bir hizmetler hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de dayanışmanın bereketini yaşadıklarına da işaret eden Başkan Büyükkılıç, 1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacağını da sözlerine ekleyerek proje ile şehrin kazandığını belirtti.