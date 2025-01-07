Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılında kent genelinde 1 milyar 504 milyon 978 bin TL değerinde altyapı yatırımı yaptığını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için, merkez ve ilçelerde yatırımlarını 2024 yılında da aralıksız şekilde sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çizdiği vizyon doğrultusunda büyük projeleri hazırlayıp, hayata geçiren KASKİ, 2024 yılında büyükşehirlerin olmazsa olmazı güçlü altyapı için birçok önemli yatırımları hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan KASKİ ile 2024 yılında Kayseri’nin geleceğini inşa etmeye gayret ettiklerini, bu doğrultuda güçlü yarınlar için güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını vurguladı.

Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yürütebilmek için gece gündüz ayrımı yapmadan 7/24 esasına göre yıl boyunca yatırımların hız kesmeden hayata geçirildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Göreve geldiğimiz ilk günden buyana hizmet kapasitemizin arttırılması için uğraş verdik. İnsan odaklı, ihtiyaca uygun bir yöntem izledik. KASKİ’miz aracılığı ile yürüttüğümüz çalışmalar belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oluşturdu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 987 milyon 888 bin 102 TL’lik 515 bin 647 metre içme suyu hattı, 407 milyon 84 bin 829 TL’lik 194 bin 9 metre kanalizasyon hattı, 24 milyon 274 bin 756 TL’lik 26 adet su deposu, 43 milyon 147 bin 768 TL’lik 53 adet sondaj kuyusu açılması, 6 milyon 497 bin 683 TL’lik 7 adet foseptik yapımı, muhtelif işler (GES, tamir tadilat, içme suyu enerji nakil hatları, prefabrik kuyu binası yapımı, fizibilite çalışmaları) kapsamında ise 36 milyon 85 bin 240 TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdik.

Yaptığımız çalışmalarda, artan ihtiyaçların yanı sıra, özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal su kaynaklarında azalma gibi olumsuz koşullar nedeniyle, su ve atık su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlayabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yapılan yatırımların kentimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Hizmetlerimizi arttırarak kesintisiz şekilde 2025 yılında da sürdüreceğiz.”