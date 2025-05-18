Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal POS ve dijital ödemelerle gelir elde edenlerin vergi yükümlülüğüne uyması gerektiğini belirtti. Gönüllü uyumu teşvik ettiklerini, aksi takdirde vergi incelemesi ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin dijital alanda da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Şimşek, sanal POS ve dijital ödeme yöntemleriyle gelir sağlayanların vergi ödemekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Kayıt dışı ile mücadelemizi dijital alanda da kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Şimşek, "Sanal POS ve dijital ödemelerle gelir sağlayanlar da vergisini ödemekle yükümlüdür. Gönüllü uyumu teşvik ediyoruz, aksi durumda vergi incelemesi ve cezai işlem sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.