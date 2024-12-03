Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 arttı. Bağımsız araştırma grubu ENAG'ın açıkladığı TÜFE yıllık yüzde 86,76 aylık ise yüzde 4,06 arttığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'ne yönelik Kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Bağımsız Araştırma Grubu ENAG'ın açıkladığı E-TÜFE verileri de her zaman olduğu gibi TÜİK'in üzerinde oldu.

ENAG'ın Kasım ayı verilerine göre E-TÜFE yüzde 4,06 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 86,76 olarak açıklandı.