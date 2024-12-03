Hollanda’da doğup büyüyen Türk sanatçı Emil Rosé, dijitalde büyük ilgi gören, trendlere ve viral listelere giren Şenlenir Dünyam şarkısının başarısının ardından ‘’Manyak’’ isimli viral olmaya aday yeni şarkısını Arnavut sanatçı Ardian Bujupi ortaklığında yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Kültürel kökleri ile bağ kurma hayaliyle başladığı Türkçe sözlü müzik yolculuğunda başarılı işlere imza atan Emil ile Arnavutluk'un önemli sanatçılarından Ardian Bujupi, Manyak şarkısında Türk ezgileri, Balkan müziği ve Batı müziğini harmanlayarak sınırları aşan bir tarz oluşturmayı hedefledi. Hem şarkı hem de şarkının görsel dünyası Türk, Arnavut ve Batı’nın kendine has öğelerini bir potada buluşturuyor.

İki dilli olarak yayımlanan şarkının Türkçe sözleri Erdem Kozan, Arnavutça sözleri ise Ardian Bujupi imzası taşıyor. Prodüktörlüğünü Ryder ve Seno’nun üstlendiği şarkının klip çalışması ise Camerafellas tarafından çekildi ve yönetildi.

ARNAVUT SANATÇIYA TAVLA ÖĞRETTİ!

Klipte yine sıcak ve samimi bir atmosfer sunan ikilinin özellikle tavla oynadığı kısımlar ve Emil’in Ardian’a tavla öğrettiği anlar izleyicinin yüzünde gülümseme bıraktı.

Emil Rosé projeyle ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: ‘’ Ardian ile bu projede bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Kültürümüze uyan bir şarkı yapmaya çabaladık. Türk kültürü ve Balkan kültürünün bir araya geldiği bir çalışma ile sınırları olmayan bir tarz yaratmayı hedefledik. Umarım dinleyenler de bizim aldığımız kadar keyif alırlar.’’

Emil Rosé ft. Ardian Bujupi – Manyak şarkısı ve klibi, 29 Kasım tarihi itibarıyla Avalon Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!