Antalya'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kaş İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği Ata’mızın İzinde Türk Gençlik Şöleni, açık hava halk konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördüMehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Festival Alanında gerçekleştirilen Açık hava Halk konserinde sahneye çıkan İlyas Öztürk ve Ali Kınık ülkücü gençleri coşturdu.

Konser öncesi Yörük kültürünün yaşayan efsanesi, Kaş’ın Mahalli Sanatçısı Osman Kırca amcamız sipsi ve curasıyla halkı eğlendirdi



Ülkü Ocakları Kaş İlçe Başkanı Ayhan Yıldırım, 1998 yılından bu yana yapılmayan konser faaliyetini kıymetli Kaş halkımızın katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Değerli vakitlerinden feragat ederek buraya gelen misafirlerimiz için “Ata’mızın İzinde Türk Gençlik Şöleni” vasıtasıyla sizleri birbirinden değerli sanatçılarımızla buluşturacağımız için onur gurur duyuyoruz" dedi.

Daha sonra sırasıyla Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ve MHP MYK Üyesi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan selamlama ve teşekkür konuşmalarını yaptılar. Sanatçılar İlyas Öztürk ve Ali Kınık sevilen parçalarını, Kaş’lı müzik severler için seslendirirken, vatandaşlar ise şarkılara eşlik ederek, telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Kaş Ülkü Ocaklarının yararına yapılan Kılıç açık artırmayı, Kirazoğullari Emlak Danışmanlık ve İnşaat Sahibi Yılmaz Kiraz kazandı.

Kılıç Hediyesini Kaş Ocak Ayhan Yıldırım takdim etti.