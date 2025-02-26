Kavaje Belediye Başkanı Fisnik Qosja ve beraberindeki heyet Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırım, proje ve tesislerini yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Fisnik Qosja Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile iki belediyenin fiziki ve altyapı alanındaki çalışmalar başta olmak üzere kültürel, sosyal ve daha birçok alanda istişarelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi’nin kardeş şehri Kavaje’nin Belediye Başkanı Fisnik Qosja ve beraberindeki heyet gerçekleştirdiği ziyarette; Karatay’ın eğitim, spor, kültür, sanat ve şehircilik alanındaki projelerini yerinde inceledi. Heyet ziyaret kapsamında Karatay Belediyesi’nin hizmete sunduğu birçok tesis ve yatırım alanını gezerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı.

KARATAY’IN ÇEVRECİ UYGULAMALARI İLGİ ÇEKTİ

Heyet, ilk olarak Karatay Belediyesi’nin asfalt ve parke üretim tesisini ziyaret ederek, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ardından, Karatay’ın yeşil dokusunu güçlendiren Şehir Parkı, Adalet Parkı, Olimpiyat Parkı, Lavanta Bahçesi ve Gül Bahçesi gibi alanlar gezildi. Piknik Bahçesi ve Hobi Bahçesi alanları ile sıfır atık tesisindeki çevreci uygulamalar da heyetin ilgisini çekti.

GENÇLİK, KÜLTÜR SANAT PROJELERİ HEYETİ ETKİLEDİ

Eğitim ve gençlik projeleri kapsamında, Trafik Eğitim Parkı ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ziyaret edildi. Heyet, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bu tesislerde yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Ayrıca, kültür ve sanat alanında öne çıkan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi ile Hoş Kubbe de ziyaret edilen yerler arasında yer aldı. Ziyaretin son bölümünde, Kafe Karatay’ları da gezen Kavaje Belediyesi heyeti, Karatay Belediyesi’nin şehircilik, eğitim, spor, kültür ve sanat alanındaki başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti.

KAVAJE İLE İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kavaje Belediyesi heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kardeş şehir Kavaje ile ilişkilerini her geçen gün daha da güçlendireceklerini kaydetti.

KAVAJE’DEKİ ÇALIŞMALARIMIZA ÖRNEK OLACAK BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan söz konusu yatırım ve projeler hakkında bilgi alan Kavaje Belediye Başkanı Fisnik Qosja Karatay’da ortaya konan hizmet anlayışının Kavaje’deki çalışmaları için güzel bir örnek teşkil edeceğini belirtti.