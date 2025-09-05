Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, karasal fotovoltaik modüllere yönelik yeni Türk standartlarını mecburi uygulamaya aldı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği, üç ay sonra yürürlüğe girecekANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 11 Mayıs 2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2022/40)”de değişiklik yaptı.

Buna göre bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebliğ No: 2025/1” ile karasal fotovoltaik modüllere ilişkin yeni kurallar ve standartlar, mecburi uygulamaya alınan Türk standartları listesine eklendi.

Değişikliğin yayım tarihinden üç ay sonra, yani 5 Aralık 2025’te yürürlüğe gireceği bildirildi.