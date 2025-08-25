Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNIMA Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Bursa Karagöz Buluşması, 3 gün boyunca kentin 7 farklı noktasında binlerce kişiye Karagöz’ün mizahi diliyle keyifli anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak ve tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin simgelerinden olan Karagöz’ü doğduğu şehirde Bursalılarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ve UNIMA Türkiye iş birliğinde düzenlenen Türkiye Bursa Karagöz Buluşması, 21-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin farklı noktalarından 45 usta ve 14 hayalinin katılımıyla kentin 7 ayrı noktasında gölgeyle ışığın masalsı buluşmasını perdeye yansıttı.

Zindankapı, Karagöz Müzesi, Tarihi Pınarbaşı Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Hüdavendigâr Kent Parkı, Temenyeri Parkı ve Teoman Özalp Parkı’nda perdeye yansıtılan Karagöz gösterileri, 7’den 70’e tüm Bursalılara yıldızların altında keyifli anlar yaşattı. Gölge oyununu kahkahalar eşliğinde izleyen çocuklar, Karagöz’ün mizahi diliyle eğlence dolu anlar yaşadı.

Buluşmalara büyük ilgi gösteren yetişkinler ise, Karagöz gösterileriyle tekrar çocukluk yıllarına dönerek hoşça vakit geçirdi.

Gösterilere 3 gün boyunca yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.