Bursa merkezli Yankı Yemek, Karacabey’de 20 dönümlük alanda domates üretimine başladı. Şirket, gıda güvenliğini garanti altına alırken maliyet avantajı sağlamayı ve ürün yelpazesini bakliyata kadar genişletmeyi planlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa merkezli Yankı Yemek A.Ş., endüstriyel yemek sektöründe kendi üretim süreçlerini kontrol altına alarak stratejik bir adım atarak Karacabey ilçesinde 20 dönümlük tarlada tarımsal üretime başlayan şirket, gıda güvenliği ve maliyet avantajı hedefledi.

DOMATESTEN BAKLİYATA UZANAN ÜRETİM

Yankı Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Karacabey’deki tarlalarda yetiştirilen domateslerin öncelikle firmanın menemen harcında kullanılacağını, ardından tüm yemek üretiminde yer alacağını belirtti. Dönmez, orta vadede biber ve bakliyat gibi ürünlerin de üretim zincirine ekleneceğini duyuararak, “Kontrollü tarım ile sağlıklı ve güvenilir hammaddeyi garanti altına alıyoruz” dedi.

Malzemelerin temininden sunuma kadar her aşamada titiz kontroller yaptıklarını vurgulayan Dönmez, her firmaya aynı özenle hizmet verdiklerini belirtti.