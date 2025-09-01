Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi yapay zekâ destekli uygulamaları ve yeni eğitim projelerini duyurdu. Okul kıyafeti genelgesine açıklık getiren Bakan Tekin, velilere ek yük getiren uygulamalara izin verilmeyeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı"nın başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı "EBA" ve Öğretmen Bilişim Ağı "ÖBA" canlı yayınında öğretmenlere hitap etti.

8 Eylül 2025’te başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi, yapay zekâ destekli uygulamalar ve yeni eğitim projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, MEB bünyesinde geliştirilen big data yönetim sisteminin merkez teşkilatında kullanıldığını, yakında okul müdürlerine açılacağını belirterek, sistemin akademik başarı, öğretmen ihtiyacı ve okul altyapısını analiz ettiğini söyledi.

MEBİ VE HEDEF TEMELLİ EĞİTİM

Geçen yıl YKS hazırlığı için başlatılan “MEBİ” uygulamasının bu yıl temel eğitimde de uygulanacağını duyuran Bakan Tekin, 12. sınıf öğrencileri için “hedef temelli destek eğitimi” programının başlatıldığını belirtti. Sosyal sorumluluk projelerinin kurumsallaştırıldığını ve sanat ile spor yeteneklerinin keşfedilmesine odaklanılacağını vurgulayan Bakan Tekin, müzik ve tematik spor okullarının devam edeceğini, meslek ortaokullarının da yaygınlaştırılacağını ifade etti.

OKUL KIYAFETİ GENELGESİ AÇIKLAMASI

Bu arada okul kıyafeti genelgesinin yanlış anlaşıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere ek külfet getirecek veya belirli yerlerden alışveriş zorunluluğu dayatacak uygulamalara izin vermeyeceklerini altını çizerek, "Çocuklar arasında eşitsizlik algısına yol açan uygulamalardan kaçınılmalı” çağrısını yineledi. Bakan Tekin, bu konuda hassasiyet istedi.

Sınıf şubeleri ve öğretmen atamalarının otomatik belirlenmesi uygulamasının devam ettiğini de duyuran Bakan Tekin, bu sistemin öğretmen ve müdürler için kolaylık sağladığını söyledi. Tekin, “1 milyon 100 bin kişilik eğitim camiası olarak, birlikte hareket edersek altından kalkamayacağımız sorumluluk yok. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun” diyerek öğretmenlere, idarecilere ve destek personeline teşekkür etti.