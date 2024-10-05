Karabağlar Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yeni ailesine kavuşmayı bekleyen can dostlarını ziyaret ettiler.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte yeni yuvasını bekleyen sokak canlarını Uzundere Sabiha Yorgancılar İlkokulu, Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu, Delta Koleji İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürlüğü barınma alanında bulunan hayvanları severek, hayvan sağlığı merkezinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi edindiler. Çocuklara hayvan sevgisini benimsetmek amacıyla yapılan etkinliğin sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.

BAŞKAN KINAY: SAHİPLENMEYİ TEŞVİK EDECEĞİZ

“Satın alma, sahiplen” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar’da sokağa terk edilen can dostlarının sahiplendirilmesini teşvik edecek çalışmaları artıracaklarını vurgulayarak, belediye olarak yaşatmayı seçtiklerini ifade etti. Göreve geldikten sonra tam 166 patili dostun yeni ailesine kavuştuğunun altını çizen Başkan Kınay, 3447 sokak hayvanının Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kısırlaştırma işleminin gerçekleştirildiğini dile getirerek, bu sayıları artırmak için daha çok çalıştıklarını söyledi. Çocukların hayvan sevgisi ile büyümesinin önemini vurgulayan Başkan Kınay, Karabağlar’da yaşayan her canlının yaşam hakkını savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SAHİPLENDİRME BULUŞMASI DÜZENLENECEK

Karabağlar Belediyesi; pazartesi günü, hayvan sağlığı merkezinde barınan can dostlarını sahiplendirmek için “Yuvam Olur Musun?” etkinliğinin ikincisini düzenleyecek. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlik, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.