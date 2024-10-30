Taburcu olan Filiz Akın'dan sevindiren paylaşım! Yorum yağdırdılar... Taburcu olan Filiz Akın'dan sevindiren paylaşım! Yorum yağdırdılar...
Kanserle mücadele eden Tanyeli yeniden ameliyat olacak!
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastane odasında yeni bir paylaşımda bulunan Tanyeli 'Bir operasyon...Devamı için tıklayınız