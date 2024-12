Osmaniye Kadirli'de seyyar satıcılıktan bölgesel çapta tanınan bir marka olan Kadirli Sucukları'nı kuran başarılı bir kadın girişimci.GÜLEN BURKAÇ / HASRET GAZETESİ

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Pınar Düzenli, Tek başına çıktığı yolda kardeşleri, oğlu ve annesinin de desteğiyle hem kendi hayatını değiştirdi hem de girişimcilik dünyasında örnek bir başarı hikayesi yazdı. Seyyar satıcılıkla başladığı yolculuğunu bugün bölgesel çapta tanınan bir marka haline getirerek taçlandırdı.

Tavuk Dönerden Kadirli Sucukları’na Uzanan Yolculuk Pınar Düzenli’nin hikayesi, Kadirli’nin sokaklarında seyyar satıcılık yaparak başladı. Henüz genç bir anne olan Düzenli, çocuğunu sırtında taşırken bir yandan da tavuk döner satıyordu. Hayat mücadelesi içinde, pes etmeden çalışmaya devam etti ve çevresindeki Kadirli sanayi esnafının desteğiyle işini büyütmeyi başardı. Yıllar içinde emeğinin karşılığını alarak Sumbas Caddesi üzerinde açtığı işletmesiyle bir marka yaratmayı başardı.

Coğrafi İşaret ve Kaliteye Verilen Önem Kısa sürede ilgi gören sucuk ekmek, Pınar Düzenli’nin titiz çalışmaları sayesinde bugün bölgesel çapta bilinen bir marka haline geldi. Düzenli, sucuk yapımında kaliteye büyük önem veriyor. Et ve baharat seçiminde ciddi pazar araştırmaları yaparak en iyi malzemeleri kullanmaya özen gösteriyor.

Bir Kadın Markası Oluşturdu Başarısını yalnızca Osmaniye ile sınırlı bırakmayan Pınar Düzenli, markasını Mersin’de açtığı şubesiyle başka bir şehirde de tanıtmayı başardı. Bugün, ürettiği sucukları Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyor. Bu başarı, azim ve kararlılığın sonuçlarını somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Kadın İstihdamına ve Azme Dair Sözleri İlham Veriyor Pınar Düzenli, girişimcilik hikayesinin ilham kaynağı olmasını şu sözlerle ifade ediyor:

"Kadirli sucukları Türkiye çapında bilinen bir markadır. Bölgesel coğrafi işaretini de almıştır. Ben yıllardır bir kadın olarak tek başıma büyük bir mücadele yürüttüm. Bugün iki şubesi olan bir işletmenin sahibiyim. Evet, kolay değildi ama bir kadının neler yapabileceğini herkese gösterdim. Azim her kadının içinde var olan bir duygudur. Bütün mesele enerjimiz ve azmimizle belirlediğimiz hedefe doğru adımlar atabilmektir. Ben her adımımı ölçerek atıyorum. Hedefim markamızı Türkiye çapında duyurmak ve yanımda kadın istihdamını artırmaktır. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır demeyeceğim. Her başarılı kadının içinde bir inanç ve azim vardır. Bütün mesele bunu harmanlamaktır."

Kadın Girişimcilere İlham Kaynağı Oluyor Pınar Düzenli’nin bu mücadelesi, kadın girişimcilere hem cesaret hem de ilham veriyor. İşini büyütme yolunda emin adımlarla ilerlerken, yanındaki kadın çalışanların sayısını artırmayı hedefliyor. Kendi deyimiyle, her kadının içinde var olan azim ve enerjiyi ortaya çıkarmanın önemine dikkat çekiyor.

Pınar Düzenli’nin hikayesi, kadınların iş dünyasında neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hak ediyor. Bu ilham verici hikaye, kadın girişimcilere güç vermeye devam ediyor.