Gençlerin sosyal ve siyasal hayatta daha aktif rol üstlenmesini amaçlayan Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO), “Siyasette Kadın Olmak” başlıklı söyleşiyle devam etti.İZMİR (İGFA) - Baran Çağlar Çetinkaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, siyasette kadın temsili, eşitlik mücadelesi ve toplumsal dönüşüm masaya yatırıldı.

Konuşmacılar arasında CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KKTC Milletvekili Doğuş Derya, İBB Meclis Üyesi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ile İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi yer aldı.

“KADIN EMEĞİNİN KARŞILIĞI YOK”

Milletvekili Aylin Yaman, kadınların kayıt dışı çalıştırılması, bakım emeğinin görünmezliği ve “eşit işe eşit ücret” ilkesinin ihlali gibi yapısal sorunlara dikkat çekti. “Kadınların yüzde otuzu sosyal güvenceden yoksun. Cam tavanlar hâlâ çok güçlü” dedi.

“ONLAR BÜYÜKSE BİZ DAHA BÜYÜĞÜZ”

Doğuş Derya, kadın mücadelesinde örgütlenmenin gücünü vurguladı: “Kapıyı aralık tutmaya çalışanlarız. Eziliyoruz ama bir gün o kapı açılacak. Açacak olan da sizsiniz.”

“HER ALANDA SÖZ SÖYLEMEK GEREK”

Tülin Hadi, kadın hareketinin sadece şiddetle değil, ekonomi, eğitim ve siyasetle iç içe bir mücadele olduğunu belirtti: “Her alanda söz üretmek gerekiyor. Ancak o zaman kadın hareketi güçlenir.”

“BEN DE BURADAYIM DEMEK ZORUNDASINIZ”

Elmas Arus, siyasette öteki olmanın yükünü anlattı: “Roman kadın olmanın ötesinde, kadın olmanın bariyerleri var. Siyasette var olma hali yeniden tasarlanmalı.”

“KADINLAR KENDİ CÜMLELERİNİ KURMALI”

Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasette kadınların vitrin değil özne olması gerektiğini vurguladı: “Ben yaptım diyebilen kadınlar çoğalıyor. Bu çok kıymetli. Herkes farklıysa herkes eşit.”