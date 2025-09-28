Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi sakinleri, belediye kreşinin yanı başındaki 25 yıllık ağaçların bulunduğu tek yeşil alana elektrik trafosu yapılmasına isyan etti. “30 metre ileride boş alan varken neden burası?” diye soran vatandaşlar, çocukların sağlığını riske atan karardan vazgeçilmesi için çağrı yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya Halitpaşa Mahallesi’nde, Stadyum Caddesi ile Başak Sokak arasındaki tek yeşil alana elektrik trafo binası yapılacağı iddiası, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Mudanya Belediyesi’ne ait Agah Bursalı Kreş ve Eğitim Kompleksi'nin bahçesine bitişik alana planlanan inşaat, 25 yıllık ağaçların kesilmesi ve çocukların sağlık riskine maruz kalması endişesiyle tepki topladı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN SERT TEPKİ

Yıldırım Apartmanı Yöneticisi Timuçin Konuralp ve Uğur Apartmanı Yöneticisi Şenay Şimşek, ortak açıklamalarında, alanın mahallenin ve 45 dairelik apartmanda yaşayan çocukların tek yeşil alanı olduğunu vurguladı. 25 yıllık ağaçların kesilecek olmasıyla kreşteki çocuklar ve sokakta oynayanların yüksek manyetik alana maruz kalacağını öne süren yöneticiler, "Yolun karşısında belediyeye ait uygun boş alan varken neden burada ısrar ediliyor? Bu kararın altındaki sebebi araştırıyoruz. Çocuklarımız yeşilden mahrum kalacak, sağlıkları riske atılacak. Bu yanlıştan vazgeçin!" dedi.

ÇEVRESEL VE SAĞLIK ODAKLI ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Vatandaşlar, trafonun 30 metre ilerideki yolun karşısındaki boş alana yapılmasının zararsız olacağını öne sürerek, söz konusu kararın Mudanya Belediyesi'nce gözden geçirilmesini istediler.

Bilindiği gibi elektrik trafolarının yaydığı elektromanyetik alanların (EMA) sağlık üzerindeki etkileri, yetişkinlere göre çocuklarda lösemi, algı bozukluğu, uyku düzensizliği, hiperaktivite ve öğrenme güçlüğü gibi riskleri artırabiliyor. Uzmanlar ise, trafo ve yüksek gerilim hatlarının kreş, okul gibi hassas alanlardan uzak tutulmasını öneriyor.