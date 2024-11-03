Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ‘Kadınlar Tiyatro Sahnesinde’ adıyla ilçedeki kadınlara özel olarak başlattığı tiyatro kursunda eğitimler başladı. Osmangazili kadınlar, 4 aylık eğitim sürecininardından sahneye çıkarak kendi oyunlarını sergileyecek.BURSA (İGFA) -Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Osmangazi Belediyesi, ilçe tiyatro sanatına ilgi duyan kadınları unutmadı.

Sanata merakı olup zaman bulamadığı için kursa gidemeyen kadınların sanatı ayağına götüren Osmangazi Belediyesi,‘Kadınlar Tiyatro Sahnesinde’ adıyla tiyatro kursu başlattı. Her yaştan kadınlara özel düzenlenen kursların ilki Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Yoğun katılımla başlayan tiyatro kursu, 4 ay sürecek. Kursa katılan kadınlar, belirlenen bir tiyatro oyunu üzerine 4 aylık sahne çalışması yapacak. 4 aylık çalışmanın sonunda kadınlar çalıştıkları tiyatro oyununu kursta öğrendiği bilgi ve becerileriyle sahneleyecek. Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın tarafından verilen ilk kursa katılan kadınlar, yetenek ve sahne performanslarıyla izleyen herkesin beğenisini kazandı.

Kadınların tiyatro ile içindeki keşfedilmemiş yeteneklerini dışarıya çıkartacaklarını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın, “Kursa katılan kadınlarla, kendimizi ifade edebilmenin ve özgürlüğün dilini arayacağız. Hayatında hiç tiyatro eğitimi almamış insanlarla birlikte 4 ay boyunca çalışacağız. 4 ay süresince bir tane tiyatro oyunu üzerinde çalışma yapacağız. Bu oyun, kadınların kendi içlerine yöneldikleri bir oyun olacak. Kendilerini ifade edemedikleri duyguları vedüşünceleri bu oyun sayesinde anlatacaklar. Kursa isteyen herkes katılabilecek” dedi.

Kursta katılan Demirtaşlı kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.