Malatya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde çevre kirliliğine yol açan kaçak hafriyat dökülen alanlarda temizlik çalışmalarına başladı.MALATYA (İGFA) - Deprem sonrası oluşan moloz ve enkaz yığınlarının belirlenen döküm alanları yerine, şehrin değişik bölgelerinde kontrolsüz şekilde dökülmesini önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Yoğun bir şekilde sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında, belirlenen kaçak hafriyat alanları tespit edilerek iş makineleriyle temizleniyor. Yapılan çalışmalarla hem çevresel risklerin önüne geçiliyor hem de kaldırılan hafriyatlardan dolayı mahallelerin yaşam kalitesi artırılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan hafriyat temizleme çalışmaları yalnızca Bostanbaşı'nda değil, Malatya genelinde benzer sorunların yaşandığı diğer kaçak döküm alanlarında da gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıklaştırılan denetimler sonucunda kaçak dökümlere karşı cezai yaptırımlarda uygulanıyor.

Ayrıca vatandaşlar da çevreye duyarlı bir şekilde oluşabilecek olumsuz durumları Malatya Büyükşehir Belediyesi Tek Adımda Çözüm Merkezi'nin 444 51 44 numaralı hattına bildirebilirler.