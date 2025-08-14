Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe genelinde adeta seferberlik ilan etti. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla Sındırgı’da ikamet eden Yakın Kart sahibi depremzedelerin hesaplarına 2.500’er TL ek nakdi destek yatırıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle yaraları sarmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem seferberliği kapsamında hayata geçirdiği hizmetlerinden biri de depremin üçüncü gününde, depremzedelerin yaralarına merhem oldu. Deprem gecesinden bu yana vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Ahmet Akın’ın talimatlarıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen Yakın Kart’lara, 2.500’er TL ek nakdi destek yatırıldı.

2.500 TL tutarındaki ek nakdi destekler, Sındırgı’da ikamet edip Yakın Kart sahibi olan depremzedeleri kapsıyor. Bunun üzerine hemşehrilerini hiçbir koşulda yalnız bırakmayan Başkan Akın, “Balıkesir gibi Balıkesir’imizin insanları da emanettir. Bu zor zamanlarda, hemşehrilerimize destek olmak Balıkesir’imize ve Balıkesirlilere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Kuvayı Milliyeci köklerimizden gelen dayanışmamızı daha da güçlendirmek için bir adım attık ve Sındırgılı hemşehrilerimizin Yakın Kart hesaplarına 2.500’er TL nakdi destek yatırdık. Hemşehrilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Maddi manevi gereken tüm destekleri sağlayarak, hemşehrilerimizin daima yanında ve yakınında olarak Balıkesirli olmanın gereğini yerine getirdik, bundan sonra da getireceğiz. Sındırgılı hemşehrilerime ve tüm Balıkesir Aileme geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.