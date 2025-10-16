İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde Kadifekale Mahalle Bostanları’nda üretim yapan kadınları İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) bir araya getirdi. Etkinlikte, kadın üreticilere sebze yetiştiriciliği ve örtü altı üretim konularında eğitim verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kapsamında üretici kadınları misafir etti.

Kadifekale Mahalle Bostanları’nda üretim yapan kadın üreticilere “İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ve Üreticiler İçin Uyum Yöntemleri” eğitimi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, eğitimlerin ardından üreticileri Sasalı’daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) ağırladı. Kadın üreticiler, sebze yetiştiriciliği ve örtü altı üretim konularında uzmanlardan uygulamalı bilgiler aldı. Eğitim ve teknik gezi programı sayesinde kadın çiftçiler, hem bilgi hem deneyim açısından kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

“KADINLAR HEM YEREL ÜRETİMİ HEM DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GÜÇLENDİRİYOR”

Etkinlikte üreticilerin Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki yerinin güçlenmesinin kırsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Üngür, “Kadın üreticilerimiz, toprağın bereketini emeğin gücüyle buluşturan en önemli paydaşlarımız. İzmir’de kadınların tarımsal üretimde aktif rol alması, hem yerel üretimi hem de sürdürülebilirliği güçlendiriyor. Biz de belediye olarak bu emeğin görünür olması ve desteklenmesi için her alanda yanlarındayız” dedi.